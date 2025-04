Anteprima24.it - Benevento, superato 2-0 l’Apice in amichevole: in mattinata l’incontro con gli studenti all’insegna della solidarietà

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa sul 2-0 per ill’che i giallorossi hanno disputato questo pomeriggio ad Apice contro la formazione locale che milita in Eccellenza. A decidere il match, molto vivace a discapito delle due categorie di differenza, ci hanno pensato le reti di Lanini e Perlingieri, una per tempo. Non hanno preso parte alla sfida Nunziante, Oukhadda, Ferrara, Acampora e Manconi. La gara contro la compagine allenata da mister Renato Cioffi è stato l’atto conclusivo di una intensa giornata iniziata con un incontro con glidell’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti” di Apice al quale hanno preso parte i calciatori Berra, Capellini, Carfora, Starita, Simonetti e Talia, oltre al presidente delFelice Pepe ed i calciatori Ernesto Mercaldo, Gioele Mincione e Antonino Fusco nell’ambito del progetto “conosciAMO” che oggi ha fatto tappa nel centro sannita.