Belen fa pace con il suo ex ma niente ritorno di fiamma | ha un nuovo amore segreto e famoso

Negli ultimi tempi,Rodriguez ha fatto parlare di sé non solo per la sua carriera, ma anche per le novità in ambito sentimentale. La showgirl argentina, che da qualche mese è al timone di Only Fun – Comico Show su NOVE, è stata paparazzata dal settimanale Chi insieme al suo ex compagno Antonino Spinalbese e alla loro figlia Luna Marì, mentre si godono una giornata di relax al parco.Dopo un periodo turbolento, caratterizzato da discussioni pubbliche e tensioni, sembra che i due siano riusciti a trovare una certa serenità, ma non c’è spazio per undi. In effetti, secondo quanto riportato dal settimanale,e Antonino si sono ritrovati più maturi e più consapevoli di sé stessi, tanto da vivere una ritrovata armonia, ma esclusivamente per il bene della loro bambina. La situazione sembra essere molto più distesa, e i due appaiono finalmente in grado di interagire senza rancore.