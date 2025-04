Bce primo aumento da 2 anni per tassi su nuovi mutui eurozona

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 apr. (askanews) – A febbraio, dopo oltre un anno di cali, il tasso medio suierogati dalle banche nell’area euro è leggermente aumentato, in misura limitata – 8 punti base in più o 0,08 punti percentuali, al 3,33% – secondo l’ultima rilevazione effettuata dalla Banca centrale europea. Ma si tratta di fatto deldi un qualche rilievo da oltre due, peraltro molto più marcato per ia tasso fisso prestabilito tra 5 e 10. E questa dinamica, se confermata, potrebbe riflettere il mutamento delle aspettative dei mercati sulle future decisioni dell’istituzione, determinato dalle crescenti tensioni commerciali con gli Usa per i dazi e una eventuale imminente pausa nella manovra di tagli. Al tempo stesso il tasso medio suiprestiti alle imprese non finanziarie ha invece continuato a calare, 15 punti base in meno al 4,10%, sempre secondo la Bce.