Ilrestodelcarlino.it - "Bazzoni falsificò il testamento". Così estinse debito di 218mila euro. Condannato a un anno e 4 mesi

Il giudice Cosimo Pedullà haGianguido, 67 anni, ex coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex consigliere regionale, a une quattrodi reclusione (pena sospesa) per aver falsificato ildi Luigi Pini, ex funzionario di banca residente a San Pietro in Vincoli, scomparso il 7 giugno 2021 all’età di 97 anni. Seconda la Procura,ha redatto unapocrifo per ottenere l’annullamento di undiche aveva col defunto, acquisire un fondo agricolo (Badessa) e spartire il patrimonio residuo con la figlia di Pini. Quest’ultima aveva dichiarato che il padre, anche dopo il pensionamento, continuava a gestire autonomamente le proprie finanze e non aveva mai menzionato l’esistenza di un. Tuttavia, il 2 agosto 2021 ricevette una mail che la informava dell’esistenza del documento e della necessità di presentarsi due giorni dopo davanti al notaio.