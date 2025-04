Internews24.com - Bayern Monaco Inter, non finisce l’emergenza infortuni per Kompany: si ferma anche Guerreiro! Le ultime

di Redazione, nonper: si! Il terzino a rischio forfait contro i nerazzurri?Piove sul bagnato in casae si allunga la lista dei calciatori la cui presenza per la sfida contro l’in Champions League è messa quantomeno in dubbio. Oggi il terzino sinistro portoghese Raphaelnon si è allenato sul campo con il resto della squadra. A riferirlo è la Bild. Emergenza totale nel ruolo di terzino sinistro, dove di fattoera rimasto l’unico calciatore di ruolo disponibile, dopo gli stop di Alphonso Davies e di Ito. Contro i nerazzurri non ci sarannogli altri indisponibili, ovvero Upamecano e Buchmann oltre al portiere Neuer. Fermi ai box ci sonoil centrocampista Pavlovic e l’attaccante esterno Coman (ex Juventus)Beim aktuellen-Training fehlt auch noch! So langsam wirds wirklich eng in der Abwehr.