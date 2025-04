Internews24.com - Bayern Monaco Inter, altro forfait per Kompany? Un centrocampista si ferma in allenamento

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper? Unsiin. Le ultime in vista della Champions LeagueÈ emergenza totale in casa. Alla già lunga lista di infortunati si aggiunge anche Leon Goretzka. Come riportato dalla Bild, ilha preso parte a mezz’ora dicon il gruppo prima di rientrare negli spogliatoi. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma con ogni probabilità salterà la sfida di venerdì contro l’Augsburg e resta in forte dubbio anche per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’.L’elenco degli indisponibili si allunga: oltre a Neuer, Upamecano, Ito, Davies, Pavlovic e Coman,dovrà fare a meno anche di Guerreiro. Il laterale portoghese potrebbe non essere disponibile per l’andata dei quarti.