Baustelle un ritorno ‘Galactico’ sognando la California e Moana

Come un romanzo di Jack Kerouac il nuovo album deiEl galactico comincia da una scritta al neon nella notte. Vagando per Milano. “Ho visto questa insegna, che poi ho scoperto trattarsi di un bar di tacos, e da subito ho pensato potesse essere un buon titolo per il nostro nuovo album” racconta Francesco Bianconi nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale. "Non è la prima volta che un disco deiparte dal titolo. Era già accaduto ai tempi de I mistici dell’Occidente, quando l’omonimo libro di Elémire Zolla aveva finito per dare una specie d’indirizzo alle canzoni che poi ci avevamo messo dentro”. Il titolo evoca atmosfere TexMex, mentre poi all’ascolto questi dodici pezzi suonano più, se si vuole, d’atmosferadreamin’.