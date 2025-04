Thesocialpost.it - “Basta, lasciami in pace”. Sara Campanella uccisa a Messina: gli ultimi minuti prima della tragedia

Il presunto omicida di, accoltellata lunedì scorso a, è un suo compagno di studi: Stefano Argentino, 27 anni, originario di Noto (Siracusa). È accusato di omicidio pluriaggravato.Durante la conferenza stampa tenutasi martedì, è stato sottolineato che l’identificazione del sospetto è stata facilitata dalle telecamere di sorveglianza dei negozi circostanti e dalle testimonianze dei colleghi di corso di.Leggi anche:per strada: lui la importunava da anni. In 5mila in piazzaArgentino è stato localizzato a Noto; stando agli inquirenti, si era dileguato per non tornare a. Secondo le fonti locali, il giovane si sarebbe spostato in treno daa Catania e successivamente qualcuno lo avrebbe portato a Noto.«Questo ragazzo aveva manifestato un certo interesse nei confrontivittima, in modo anche insistente», ha dichiarato il procuratore capo, Antonio D’Amato, aggiungendo che tali attenzioni, protrattesi per un paio d’anni, non avevano suscitato preoccupazione nella giovane.