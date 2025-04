Sport.quotidiano.net - BASKET, in serie b femminile prosegue il momento poco felice per la squadra del coach sturlese. La Number8 affonda contro la Pelle Livorno ma resta in corsa per l’obiettivo playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ancora una sconfitta (13ª della stagione, quarta consecutiva) e ancora tra le mura amiche, per la Mu, battuta 43-64 (parziali 13-14, 23-31, 35-45) dalla Piellequarta in classifica. Dopo un primo quarto in equilibrio, con le ospiti che chiudono avanti di un solo punto, le livornesi allungano nella seconda frazione (parziale 10-17) andando all’intervallo lungo sul +8. Al rientro in campo l’andamento dell’innon cambia: le apuane non riescono a fermare l’attacco delle livornesi che allungano decisamente fino a portarsi a +16. Uno svantaggio che le bianconere limitano con uno sforzo che le porta al -10 all’ultimo intervallo breve (parziale 12-14). Nell’ultima frazione le ragazze diFabriziofaticano enormemente a trovare il canestro (solo 8 punti in 10 minuti) mentre le ospiti gonfiano ripetutamente la retina e con un parziale di 8-19 alla sirena è un pesante -21 che punisce le padrone di casa ben oltre i propri demeriti.