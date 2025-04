Oasport.it - Basket femminile: Schio vola in semifinale playoff, Venezia batte Faenza in gara-1

Si sono da poco concluse le gare valide per i quarti di finaledella Seria A1. Quattro le partite in programma oggi, tre delle quali di primo turno. L’unica sfida già decisiva è stata quella tra la Famila Wubere l’O.ME.P.S Battipaglia che hanno disputato-1 nella giornata di domenica 30 marzo. Andiamo ad analizzare i risultati dei match di questa sera.La-2 trae Battipaglia è stata conquistata dalla Famila Wuber che, forte del successo in1, è riuscita a trionfare anche in trasferta con il punteggio di 49-78. Grandi prestazioni della francese Janelle Salaun, autrice di 15 punti e 12 rimbalzi, e della ungherese Dorka Juhasz che mette a referto 14 punti. Grazie a questo successo le venete raggiungono le semifinalied aspettano la vincente della sfida tra Derthona e Alama San Martino di Lupari.