Oasport.it - Basket femminile, il Villeneuve d’Ascq batte ancora il Ferrol e conquista l’EuroCup Women

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa gara-2 della finale della EuroCupe in campo sono scese l’ESBe il BAXI. Le padrone di casa difendevano il +3to nel match d’andata vinto 78-75 e, dunque, per le spagnole serviva un colpaccio per portare a casa il trofeo. Ecco come è andata.E le francesi mettono subito in chiaro di non volere scherzi, scappando via sul 13-3 dopo 3’30” di gioco e obbligando subito ila fermare il gioco con un timeout. Prova a reagire la squadra ospite, dimezzando lo svantaggio, ma ilgestisce il vantaggio e con una Shavonte Zellous da 10 punti nel primo quarto si va al primo stop sul 23-18.Le padrone di casa provano a riallungare a inizio secondo quarto, con Sissoko e Paget che firmano la doppia cifra di vantaggio. Non riesce a rispondere ilcon un controparziale, ma nella seconda metà del quarto limita quantomeno i danni, anche seuna volta è Zellous, assieme a Foppossi e Peters, a dare un’altra scossa per il 42-30 con cui si va al riposo.