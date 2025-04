Oasport.it - Basket: Danilo Gallinari, come va in Porto Rico? Giornate da protagonista

Com’è oramai noto,ha deciso di mettersi di nuovo in gioco in. Precisamente ai Vaqueros de Bayamon, società che è tra le 12 della BSN, la legaricana nata nel 1929. Quasi un secolo di storia, dunque, ed è un dato comune anche per i Vaqueros, che sono arrivati appena l’anno successivo e sono stati 14 volte campioni.Masta andando la stagione dell’uomo che per 16 stagioni ha militato in NBA? Beh, si può dire decisamente bene, in questa lega partita il 15 marzo e la cui stagione regolare terminerà il 30 giugno con un totale di 34 incontri per le 12 squadre divise in Seccion A e Seccion B (quella dei Vaqueros). Il Gallo è affiancato, a livello di stranieri (da quest’anno tre invece di due) da Chris Duarte e JaVale McGee, nomi che hanno avuto la loro buona fama in NBA.