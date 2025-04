Barcellona pasticcio Vip Box La Liga | Non c’è il saldo per registrare Dani Olmo e Pau Victor

Leggi su Sportface.it

Non c’è pace per il, che da tempo lotta con i gravi problemi economici: la mossa di vendere le Vip Box per il Camp Nou sembra non bastare. A sostenerlo è La, che in un comunicato ha preso posizione rispetto all’idea intrapresa dal club catalano per aumentare i ricavi e permettere, così, il tesseramento die Pau. Una querelle che va avanti dall’estate, e dalla quale i blaugrana sembrano non trovare via d’uscita. A fine 2024, infatti, ilera arrivato anche a un passo dal perdere definitivamente i due giocatori.Poi, l’annuncio che sembrava poter porre fine a questa problematica: il presidente Joan Laporta, infatti, aveva comunicato la vendita di alcuni pacchetti Vip per una cifra di circa 100 milioni di euro. Il riferimento era a investitori arabi e qatarioti che si erano assicurati una parte dei 9.