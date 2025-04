Ilfattoquotidiano.it - Barcellona, il mistero dei 100 milioni che riapre il caso Dani Olmo: cosa è successo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci risiamo. Ilè di nuovo al centro di unfinanziario che a inizio 2025 aveva costretto i balugrana a fare i salti mortali per tesserare Pau Victor e. Per la Liga, avendo sforato i limiti della spesa salariale, i due calciatori non potevano far parte della rosa a disposizione di Hansi Flick. Il 7 gennaio però, Il Consiglio Superiore dello Sport (organo del governo spagnolo) ha accolto l’appello del, concedendo una misura cautelare d’urgenza che ha sospeso i provvedimenti contro la loro registrazione scatenando l’ira di diversi club come l’Atletico Madrid. Il 7 aprile era prevista al decisione definitiva del Csd. Ma oggi, 2 aprile, si può dire che la situazione è tornata al punto di partenza.La Liga ha infatti diffuso un comunicato in cui informa che la società Crowe Global, attuale revisore dei conti del Barça nonché il terzo assunto dal club negli ultimi 4 mesi, non ha messo nel bilancio del 2024 sotto la voce ‘introiti’ i 100di euro derivati dalla presunta vendita dei palchi (circa 500 posti Vip del Camp Nou) che rappresentavano un elemento chiave per il tesseramento die Pau Victor.