Lapresse.it - Banche, ok da Consob a offerta pubblica di scambio di Unicredit su Bpm

Laha approvato il documento didirelativo all’Ops disu Banco Bpm, depositato lo scorso 13 dicembre. Il periodo di adesione fissato con Borsa Italiana, si legge in una nota, avrà inizio alle 8.30 del 28 aprile e terminerà alle 17.30 del 23 giugno. Per ciascuna azione di Bpm portata in adesione all’diriconoscerà un corrispettivo unitario rappresentato da 0,175 azioni ordinarie didi nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie digià in circolazione alla data di emissione. Il corrispettivo verrà corrisposto alla data di pagamento, vale a dire il 1 luglio.