Baby spa | gioco da grandi o addestramento alla bellezza?

Life&People.it Luci soffuse, profumi avvolgenti, mani esperte che accarezzano pelli di seta. Milano e Palermo, città apparentemente distanti, si uniscono nel fenomeno delle “Spa”, un mondo incantato per bambine di tutte le età, novelle principesse, dove si dedicano a rituali dida adulte. Uninnocente o unprecoce? La domanda serpeggia, insinuandosi tra i vapori profumati e le risate cristalline di questi luoghi prima frequentati solo da adulti.Un mondo di sogni e specchi riflettentiImmaginate piccole mani che si immergono in bacinelle di acqua tiepida, petali di rosa che danzano sulla superficie, maschere colorate che trasformano i volti in tele di artisti in erba. Massaggi al burro di karité, manicure scintillanti, pediluvi agli oli essenziali: un tripudio di coccole e profumi o un’anticipazione del mondo adulto, un’illusione di perfezione? Tuttavia, dietro l’apparente innocenza di questa esperienza, si cela un’ombra inquietante: l’adultizzazione precoce.