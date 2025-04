Ilfattoquotidiano.it - Azienda veneta regala agli operai un buono spesa da 50 euro per non aver scioperato

Undi 50per nonil 28 marzo, quando i sindacati hanno chiamato in piazza i metalmeccanici per il rinnovo del contratto. È il modo in in cui Mita,padovana di zincheria a caldo, ha deciso di ringraziare i dipendenti presenti in fabbrica e che, quindi, hanno scelto di non prendere parte alla mobilitazione organizzata da Fiom, Fim e Uilm per chiedere la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di categoria.“L’intende ringraziarvi per la scelta di essere presenti al lavoro nella giornata di venerdì 28 marzo 2025, contribuendo alla continuità operativa e al rispetto degli impegni presi con i clienti. A testimonianza dell’apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato in questo momento delicato, vi informiamo che vi è stato riconosciuto undel valore di 50”, si legge nella lettera che è stata recapitatadall’impresa di Conselve.