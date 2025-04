Tpi.it - Aveva dato del Bimbominkia a Fedez: Selvaggia Lucarelli prosciolta dall’accusa di diffamazione

Leggi su Tpi.it

non ha diffamatodandogli del “”: è quanto stabilito dal giudice Luigi Cernuto, che ha ritenuto il non luogo a procedere nella causa intentata dal rapper nei confronti della giornalista de Il Fatto Quotidiano. A dare la notizia è l’Agi, secondo cui a “penalizzare”sono stati proprio alcuni testi delle sue canzoni. “Il giudice – spiega all’agenzia la legale di, Barbara Indovina, – ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stessoa utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life‘ in cui si legge l’autodefinizione: ‘Noi bimbiminkia4life‘ e anche nella canzone ‘Polaroid‘. L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile, non offensivo”.