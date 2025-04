Teleclubitalia.it - Aversa, 67enne arrestato per spaccio: droga nascosta in auto e in un tombino

Leggi su Teleclubitalia.it

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihannounperdi sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo e perquisito insieme alla sua, dove sono state trovate diverse dosi di cocaina e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio. Ulteriori .L'articoloperine in unTeleclubitalia.