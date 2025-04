Movieplayer.it - Avengers: Endgame, Carrie Coon non ha fatto ritorno perché Marvel non la pagava abbastanza

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice, che era comparsa in: Infinity War nei panni di Proxima Midnight, non hanel sequel campione di incassiera apparsa in: Infinity War nel ruolo di Proxima Midnight, una degli scagnozzi di Thanos inviati sulla Terra per rintracciare le gemme dell'inifinto. Tuttavia, l'attrice non hanel successivoa quanto pare per una questione di stipendio. "Credo che quelli dellal'abbiano contattata per il secondo e le abbiano chiesto di partecipare", ha rivelato Tracy Letts, marito di, in un recente episodio del podcast The Big Picture di The Ringer. "E lei ha risposto: 'Beh, è stato il film di maggior successo mai realizzato. Mi pagherete di più?'. E loro hanno .