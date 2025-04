Bubinoblog - AVANTI UN ALTRO NON SI TOCCA: IL PRESERALE DI CANALE 5 CONFERMATO NEL 2026

Ildi5 andrànel segno della tradizione con la conferma diun. Il game show ideato e condotto da Paolo Bonolis è statoper il.Nonostante un calo di ascolti rimane un titolo amato dal pubblico dell’ammiraglia Mediaset, anche se i numeri di pochi anni fa sono un ricordo a differenza de L’Eredità che domina la fascia.Bonolis ha rinnovato con il Biscione, riporterà in tv Il Senso della Vita come ha annunciato e rifaràunnelnonostante c’era l’idea di trasferirlo in access al posto di Striscia.Sto facendoun. L’anno prossimo sarà il quindicesimo anno, però è divertente, funziona. La gente si diverte, noi ci divertiamo. Finché dura fa verdura.Così lo showman di5 che mette nero su bianco i suoi due impegni sicuri per la stagione tv 2025/