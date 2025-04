Thesocialpost.it - Auto si ribalta in piena notte: il mistero si infittisce all’arrivo dei soccorsi

Un misterioso incidente avvenuto nelladel 2 aprile ha suscitato più domande che risposte. Un’mobile si èta, lasciando presagire un dramma imminente. Tuttavia, ciò che i soccorritori hanno scoperto al loro arrivo è stato del tutto inaspettato.Unda SvelareNellatra l’1 e il 2 aprile 2025, una Mercedes GLA è stata ritrovata capovolta lungo Via Cobalchini a Bassano del Grappa. I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, scoprendo con sorpresa che l’era completamente vuota. Nessuna traccia del conducente o di eventuali passeggeri. L’ipotesi più accreditata è che il guidatore sia riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei.Intervento deiI vigili del fuoco locali sono stati allertati subito dopo l’incidente e hanno messo in sicurezza il veicolo per evitare rischi di fuoriuscita di carburante.