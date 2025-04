Lanazione.it - Auto senza bluetooth, problema risolto: con Mohard Bluetooth senti musica e telefoni senza cavi ingombranti

Leggi su Lanazione.it

Stanco dei soliti grovigli di? La tuaha ancora l’ingresso AUX ma niente? Niente paura: ilRicevitore5.3 a soli 16,99€ è qui per trasformare qualsiasi stereo, cuffia o altoparlante cablato in un dispositivo wireless! Piccolo, leggero e super pratico, questo adattatore è pronto a farti vivere un’esperienzalefili epensieri! Acquista il ricevitore perin scontoe chiamate in Libertà Dimentica i vecchi CD o il jack del telefono che si sfila ogni due per tre! Con il5.3, colleghi lo smartphone in un lampo e ascolti la tua playlist preferita con una qualità audio cristallina. E se ti chiamano mentre stai cantando a squarciagola? Nessun! Grazie al microfono integrato, puoi risponderedistogliere le mani dal volante.