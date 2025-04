Lanazione.it - Autismo: la campagna diventa una scuola a cielo aperto, le esperienze nelle fattorie sociali

Firenze, 2 aprile 2025 – In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’istituita dall’Onu che ricorre il 2 aprile, uno studio di Coldiretti Toscana mostra la crescita delledi inclusionecampagne toscane a favore dei soggetti con disabilità mentale che sono la categoria più seguitaattivitàagricole, davanti a minori in difficoltà e disabili fisici. Tante leproposte dalle imprese agricole in questi ultimi annite dei punti di riferimento per le famiglie in difficoltà soprattuttoaree interne e montane dove non sempre sono presenti servizi e spazi per le persone più fragili. Dall’inserimento lavorativo ai laboratori per i più piccoli, sono molteplici le iniziative ed i progetti attivati dalle 208didattiche (+14%) presenti in Toscana: dai campus estivi inclusivi alla pet therapy con gli animali fino all’ABC della vita contadina.