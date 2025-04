Dayitalianews.com - Autismo, 550mila giovani sotto i 20 anni ne soffrono: diagnosi, cure e diritti

La sindrome dello spettro autistico è una condizione complessa che colpisce la capacità di stabilire relazioni sociali, il linguaggio e porta a comportamenti ripetitivi. In Italia, interessa circai 20, con un’incidenza di 917 casi ogni 100mila persone.Nonostante siano stati individuati fattori genetici associati all’, le cause precise restano in gran parte sconosciute. Per sensibilizzare su questa realtà, oggi 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’, con eventi e iniziative in tutto il Paese. Tra questi, l’illuminazione in blu di importanti monumenti come la Fontana dei Dioscuri in Piazza del Quirinale e la facciata del Senato.Numeri in crescita e scarsa consapevolezzaA livello globale, l’colpisce 1 bambino su 36 (in Italia, 1 su 77), con una prevalenza tra i maschi.