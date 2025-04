Autismo 30 milioni per i progetti sociali e un bando sperimentale da 300 milioni

Leggi su Ildenaro.it

“Sul tema dell’servono strategie condivise e azioni mirate e innovative, a supporto della ricerca e delle terapie, ma anche per innovare servizi e garantire percorsi, abitativi e lavorativi appropriati. La riforma sulla disabilità che stiamo attuando e, in particolare, il decreto 62 con il Progetto di vita, garantiscono ad ogni persona sostegni mirati in grado di superare le attuali frammentazioni tra risposte sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e”. Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’.“Il tema centrale è il tempo di vita delle persone con un disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie – spiega -. Per questa ragione ho deciso di stanziare 30di euro che verranno ripartiti alle Regioni per supportare e sostenere iniziative che si rivolgano concretamente alle persone con, alle famiglie, alle scuole e ai territori, andando a promuovere la dimensione sociale della vita”.