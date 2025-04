Inter-news.it - Audero svela: «Thohir mi convinse a scegliere l’Inter. Una fortuna!»

Leggi su Inter-news.it

Emilè tornato sulla stagione vissuta alndo il ruolo di Eriknel convincerlo ai nerazzurri e raccontando le emozioni vissute in quella trionfale annata.IL RETROSCENA – Emilha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, trattando anche della sua esperienza al. Cominciando da un fattore che lo ha spinto ail club nerazzurro, rappresentato dalle parole a lui rivolte dall’ex Presidente dei meneghini Erik: «Lui mi ha parlato del progetto, io ho deciso di sposarlo sia per il legame di sangue che per quello professionale. L’Indonesia è in corsa per disputare il primo Mondiale della sua storia: si tratta di un’emozione che arricchisce quello che è il mio bagaglio».sulle emozioni vissute nella vincente annata alRICORDI LIETI –ha poi proseguito ricordando le gioie sperimentate nel corso della sua unica stagione al