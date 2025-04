Oasport.it - Attraverso le Fiandre 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pedersen uomo da battere, Jorgenson per il bis

Proseguono le classiche del Nord e in vista della settimana che porta prima al Giro dellee poi alla Parigi-Roubaix,si corre la settantanovesima edizione della Dwars door Vlaanderen, italianizzandola “le”. Una combinazione di muri e pavé, che sono l’antipasto perfetto per quello che si vivrà tra qualche giorno, per una corsa comunque molto ambita e con una startlist di altissimo livello.LA DIRETTA LIVE DELL’LEDALLE 12.25C’è una grossa novità rispetto all’edizione 2024 ed è quella della cancellazione del Kanarieberg, dove l’anno scorso c’era stata una brutta caduta di gruppo. Si parte da Roeselare e i primi settanta chilometri sono veramente tranquilli, visto che il primo muro viene affrontato al km 68 con il Volkemberg, un settore di pavé lungo un chilometro con una pendenza media del 5,1% e punte dell’8,5%.