Attività degli agenti sportivi, ecco quanto ha speso il Benevento nel 2024

Tempo di lettura: < 1 minutoCalano in maniera vistosa rispetto al passato i compensi corrisposti dalaglidei calciatori nel periodo 1 gennaio-31 dicembre. Nell’anno precedente la società giallorossa aveva versato nelle casse dei procuratori oltre 1 milione di euro mentre questa cifra è scesa fino a 545.806,58 euro nelquando ilha posto in essere dodici operazioni di mercato nell’anno solare. In Serie C solo la Spal (872.391,68 euro) hadi più del club di via Santa Colomba mentre sul gradino più basso del podio c’è il Catania con 463.224,95 euro. Risalta agli occhi lo 0 di Casertana, Giana, Pro Vercelli e Turris con il totale dei 60 club di Serie C che ammonta a 6.889.956,28 euro.Le informazioni riportate di seguito rappresentano i corrispettivi comunicati dai Club, salvo eventuali e successive modifiche contrattuali e/o mancato avveramento di condizioni, a titolo di servizi resi daper il periodo indicato.