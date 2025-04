361magazine.com - Attimi di paura per Alfonso D’Apice e Chiara: lui racconta lo spiacevole episodio

Leggi su 361magazine.com

Cainelli:di. Il racconto dell’ex gieffino. Cos’è accaduto nelle ultime ore alla giovane coppiaCainelli stanno vivendo la loro storia d’amore lontani dal GF. I due ex inquilini subito dopo la finale del reality show sono volati a Trento, dove viveper trascorrere alcuni giorni in assoluto relax prima di ritornare alla quotidianità. Nelle ultime orehanno vissutodi.Leggi anche Helena Prestes e Javier Martinez fanno delle nuove rivelazioniIl racconto dell’ex gieffino via socialPoco faè tornato su Instagram con nuove storie dove hato cos’è accaduto a Trento nell’appartamento di. Due donne si sono introdotte in casa dicercando di portar via qualche oggetto, ma sono state fermate proprio daed