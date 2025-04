ATTENZIONE – NUMERO PERICOLOSO SEGNALATO ALLE AUTORITÀTRUFFA DELL’AMORE – COSTA D’AVORIONumero segnalato | +33 756838004

Leggi su Citypescara.com

Cosa è la “Truffa”?La truffa sentimentale consiste nello stabilire relazioni sentimentali online con vittime inconsapevoli, spesso vulnerabili, al fine di estorcere denaro. Gli impostori utilizzano falsi profili sui social network, applicazioni di incontri, chat private e WhatsApp per attirare vittime in una trappola emotiva.: +33Il+33, nonostante il prefisso francese (+33), è utilizzato prevalentemente da criminali informatici operanti dallad’Avorio. Questoè inserito negli archivi delle segnalazioni della Polizia Postale italiana e internazionale (Europol e Interpol).Profilo autentico utilizzato senza consensoI truffatori hanno utilizzato indebitamente le immagini del profilo Instagram appartenente a una persona ignara, che non ha nulla a che fare con questa attività criminale.