Oasport.it - ATP Marrakech 2025: Darderi avanti, Borges passa col brivido

Leggi su Oasport.it

Terminata, nella tarda serata, una giornata davvero molto intensa all’ATP 250 di. Il torneo marocchino ha visto debuttare i secondi turni e chiudersi il novero dei primi turni, con il successo, tra gli altri, di Luciano, per quello che sarà un giovedì da tripla sfida azzurra considerate anche le presenze di Bellucci e Sonego.a parte, si sa ora che l’avversario di Sonego sarà il ceco Vit Kopriva: per il vincitore del Challenger di Napoli una rimonta è necessaria per superare il croato Borna Gojo. La sua caccia è al primo quarto di finale dal debutto ATP a Gstaad nel 2021, quando sorprese Denis Shapovalov in quello che rimane il suo unico colpo di rilievo al giorno d’oggi nel gotha.Quanto ai secondi turni, non sorprende la vittoria del francese Alexandre Muller sul boliviano Hugo Dellien, che però, essendo giocatore fastidiosissimo sul rosso, impegna il transalpino e lo costringe a rimontare un set di svantaggio.