Oasport.it - ATP Houston, vittorie di Kei Nishikori e di Chris Eubanks. Quinn sorprende Thompson

Leggi su Oasport.it

Andata in archivio la giornata di incontri nell’ATP250 di. Sulla particolare terra del Texas, tanti rappresentanti degli States hanno dato il via a questa fase della stagione tennistica e sarà interessante prendere nota del rendimento.nte, a questo proposito, la vittoria di Aleksandar Kovacevic (n.79 ATP) contro la testa di serie n.7 del tabellone, Tomas Martin Etcheverry. L’argentino è stato sconfitto dall’americano col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 39 minuti di gioco, non trovando quelle soluzioni che ci si sarebbe aspettati. Sarà quindi Kovacevic a sfidare negli ottavi di finale il qualificato francese Denolly. Buona la prima per Mackenzie McDonald (n.100 del ranking), a segno per 6-2 6-7 (3) 6-4 contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.114 ATP) e negli ottavi sarà derby contro Brandon Nakashima (n.