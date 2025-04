Atp Bucarest 2025 Cobolli torna alla vittoria dopo 8 sconfitte di fila | superato Gasquet è ai quarti

Leggi su Sportface.it

Flaviointerrompe la sua striscia negativa eottoconsecutive. Lo fa nell’ATP 250 di Bucharest, dove conquista l’accesso aidi finale in seguito al successo con il punteggio di 6-4 4-6 6-1 su Richard. Per il tennista romano, si tratta della terzastagionale, la prima da gennaio, quando riuscì a imporsi in due incontri di United Cup. Settimo quarto di finale a livello ATP, il terzo sulla terra rossa per, che ora contenderà un posto in semifinale al qualificato Filip Misolic. In mattinata l’austriaco aveva dominato la contesa contro la testa di serie numero otto del tabellone Camilo Ugo Carabelli.ROLAND GARROS 2024Photo © Ray GiubiloLA CRONACA DIOttima partenza di Flavio, che si aggiudica i primi tre games dell’incontro, salvo concedere a sua volta di tre giochi a zero all’avversario che ritrova la parità sul 3-3.