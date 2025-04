Oasport.it - ATP Bucarest 2025: Cobolli avanza con Comesaña e Misolic, Baez-Diallo sospesa

Non si è totalmente conclusa la giornata all’ATP 250 di: accade, infatti, che in Romania si ceda il passo al tempo che protesta. L’elemento acqua, infatti, è quello che dei quattro storici crea impedimento a concludere le operazioni tra l’argentino Sebastiane il canadese Gabriel. Un match potenzialmente molto valido, questo, interrotto sul 7-6(5) 2-6.Nel frattempo, nella parte alta lo sfidante di questo confronto c’è già: l’argentino Francisco, che frustra le ambizioni di risalita dello spagnolo Roberto Bautista Agut sconfiggendolo per 6-4 3-6 6-3 in un match nel quale si è trovato anche sotto di un break nel terzo e decisivo set.Nella parte bassa, invece, si annota un Flaviodi buona lena, che torna a vincere sul circuito ATP dopo tre mesi contro Richard Gasquet.