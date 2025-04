Sport.quotidiano.net - Atalanta, possibile ritorno a Bergamo per l’attaccante El Bilal Touré: lo Stoccarda non intende riscattarlo, valigie pronte a giugno

, 2 aprile 2025 – In estate l’dovrebbe riabbracciare El, l’acquisto più oneroso della sua storia, prelevato nell’estate del 2023 dagli spagnoli dell’Almeria per 31 milioni di euro. Il 23enne attaccante maliano in questa stagione è in prestito oneroso (per 3 milioni) allo, che ha un diritto di riscatto opzionale alla cifra fissata di 16 milioni, più una percentuale del 15% per l’in caso di futura rivendita. Riscatto che poteva diventare obbligatorio a determinate condizioni ormai irraggiungibili in termini di raggiungimento di presenze del giocatore o di qualificazione alla prossima Champions del club tedesco, attualmente undicesimo in Bundesliga. È arrivato il momento di El, l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra: 30 milioni versati agli spagnoli dell’Almeria per il maliano classe 2001 Lo stop inatteso Per, 24 anni il prossimo ottobre, un’altra stagione sfortunata: lo scorso anno ala sua avventura venne frenata da un gravissimo infortunio al retto femorale ad agosto, in amichevole contro la Juventus, con uno stop di sei mesi e un rientro graduale da febbraio, con 17 presenze e 3 gol, ma senza incidere, chiuso nel suo ruolo da Lookman e Scamacca.