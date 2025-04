Bergamonews.it - Atalanta Club Valgandino, festa neroazzurra con la speranza Champions

Serata densa di emozioni per soci e simpatizzanti dell’che martedì 1° aprile hanno celebrato al ristorante Da Leone di Vertova la tradizionale cena sociale.Un evento ormai prossimo al mezzo secolo, poiché il gruppo presieduto (sin dalla fondazione) da Enzo Conti nacque nel 1979. Dal 1994 alla cena delè legata l’assegnazione del premio “Bravo Papà”, destinato ai calciatori atalantini che hanno avuto la gioia della nascita di un figlio. Quest’anno il riconoscimento (dedicato alla memoria del compianto Franco Moioli) è andato a Ederson e Berat Djimsiti, che purtroppo non hanno potuto presenziare alle serata.“Lo scorso anno – hanno rimarcato il presidente Conti ed il vicario Giambattista Gherardi – il riconoscimento era andato in via straordinaria al presidente Antonio Percassi, presente di persona e prodigo di attestazioni di stima per la nostra attività.