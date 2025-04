Ilfogliettone.it - Assegno di inclusione, cambiano ancora una volta gli importi: ad alcuni arrivano anche gli arretrati | Controlla il conto corrente in questa data

L’Inps ha comunicato una novità che riguarda la misura a supporto delle famiglie e delle categorie in difficoltà economicaL’di(ADI) è una misura introdotta a livello nazionale con l’obiettivo di contrastare la povertà, la fragilità economica e l’esclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione. Introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 attraverso il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, l’ADI promuove percorsi di inserimento sociale, formazione e politiche attive del lavoro. Questo strumento mira non solo a fornire un sostegno economico immediato, maa favorire l’sociale e lavorativa delle persone in difficoltà.Il sussidio si articola in due componenti principali: la quota A, che consiste in un’integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento di una soglia stabilita dalla normativa vigente, e la quota B, destinata ai nuclei familiari che risiedono in abitazioni concesse in locazione, a condizione che il contratto di affitto sia regolarmente registrato.