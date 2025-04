Assassinio sull’Orient Express | le differenze tra il libro e il film

Leggi su Cinefilos.it

: letra ile il(qui la recensione) è il classico della letteratura di Agatha Christie, adattato con successo per lo schermo più volte. Tenendo presente questo, non è un vero e proprio shock che il regista Kenneth Branagh volesse adattare ilin questione, ma anche creare un adattamento diverso dalle altre versioni diche abbiamo visto in precedenza. Così facendo, ha apportato diversi cambiamenti rispetto al, con alcuni di essi che hanno più senso di altri.Il, come noto, si basa sia su fatti che su equivoci per raccontare la sua storia, e molto è stato condensato per mantenere ilsotto le due ore di durata. Inoltre, molte cose sono state tralasciate per dare spazio a una fotografia straordinaria, a un divertente cold open e ad altro ancora.