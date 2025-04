Secoloditalia.it - Assalti alla polizia nel nome di Ramy: retata contro i teppisti del centro sociale “Askatasuna”, otto arresti

Nuova mazzata suidei centri sociali di Torino, affiliatinota sigla estremista di ““. Ladi Torino, nell’ambito di un’indagine coordinata dprocura torinese, sta eseguendo 8 misure cautelari didomiciliari e di obbligo di presentazione giornalierogiudiziaria emesse dal gip nei confronti altrettanti attivisti delindagati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.“” e glial commissariato diI destinatari delle misure sono stati denunciati dDigos per i disordini verificatisi lo scorso 9 gennaio quando circa 500 manifestanti, durante un corteo in solidarietà per la morte diElgani, hanno prima imbrattato i muri e rle vetrate di un commissariatoperiferia nord del capoluogo piemontese, poi lanciato oggetti, artifici esplodenti, bottiglie di vetro e pietrele forze dell’ordine che presidiavano la struttura.