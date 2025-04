Metropolitanmagazine.it - Arrivano i dazi di Donald Trump: “Oggi facciamo la storia”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Questo è il giorno della liberazione che aspettiamo da tanto tempo”: queste le parole suidi. Il tycoon in conferenza stampa ha raccontato le sue intenzioni in merito alla difesa del Paese, a detta sua. Per questo la scelta di annunciare le nuove regole una volta chiuse le Borse, che sono già in sofferenza da qualche giorno, sin dall’annuncio. Eppure,si dice entusiasta, definendo questo un “decreto storico”.: “Make America great again”“Sarà il giorno in cui faremo rinascere le finanze dell’America. Il Paese è stato saccheggiato, gli americani lavorano in agricoltura e industria: avete sofferto troppo.reciproci, noi li applichiamo a loro e loro a noi”.presenta anche il documento con le nuove norme che andranno in vigore dal 3 aprile 2025, con effetto praticamente immediato.