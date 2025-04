Iodonna.it - Arriva all'IPM la new entry Tommaso. Invece MImmo dice addio a Napoli

Per chi non avesse ancora fatto incetta delle puntate di Mare fuori 5 su RaiPlay, o per chi volesse replicare la visione, stasera Rai 2 (alle 21.20) propone la terza puntata della serie dai numeri da record. Rosa insieme a Carmela prendendo possesso delle piazze di spaccio anche senza Edoardo, ma Ricci vuole anche appropriarsi dello spaccio nell’IPM, ora in mano ai milanesi. “Mare Fuori 5”, la clip con Alfonso Capuozzo X Leggi anche › Dopo RaiPlay, “Mare fuori 5”su Rai 2 con la prima puntata e Rosa che torna alla criminalità Entra nell’istituto un nuovo personaggio,, un senne di famiglia borghese, finito dentro per aver ucciso un ragazzo che gli ha rubato una collana molto preziosa.