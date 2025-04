Lanazione.it - Arrestato a Firenze. Ruba capi di abbigliamento, poi aggredisce il vigilante

, 2 aprile 2025 – In un'operazione notturna avvenuta lunedì scorso 31 marzo, i Carabinieri della Stazione diSanta Maria Novella sono intervenuti nei pressi di piazza Dalmazia, arrestando un 28enne di origine tunisina accusato di rapina impropria. L'individuo era stato colto in flagrante mentre sottraeva varid', del valore complessivo di 70 euro, dal negozio OVS. L’uomo è stato scoperto dall’addetto alla sicurezza, ma il 28enne, una volta colto sul fatto, ha reagito con minacce di morte e una successiva aggressione, tentando così di garantirsi la fuga. Immediatamente allertati da una chiamata al 112, i Carabinieri sono giunti sul posto riuscendo a fermare il giovane, che successivamente è stato. La refurtiva è stata recuperata e resa al negozio, mentre il giovane ha trascorso la notte in cella di sicurezza.