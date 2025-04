Ilrestodelcarlino.it - ’Around the rock’ all’Almagià. Saranno tre giorni tutti da ballare

Ravenna si prepara ad accogliere la 32ª edizione dithe, il festival musicale a ingresso gratuito organizzato in collaborazione con il Comune che celebra la creatività e la vivacità musicale giovanile del territorio. Da domani a sabato le Artificerie Almagià si trasformeranno in un palcoscenico vibrante, ospitando una selezione delle migliori band del territorio romagnolo, tra band emergenti e gruppi affermati, pronti a coinvolgere il pubblico con le loro performance. Nato nel 1988 con l’intento di promuovere l’espressione artistica e garantire continuità all’offerta musicale giovanile,theè diventato nel corso degli anni una delle rassegne più longeve del panorama musicale locale. Questo festival non è solo una celebrazione della musica, ma anche un vero e proprio contenitore di partecipazione e collaborazione da parte dei giovani musicisti, che hanno trovato in questa manifestazione uno spazio di visibilità e crescita.