Quotidiano.net - Argo, arriva il robot che rivoluziona la manutenzione ferroviaria

Pisa, 1 aprile 2025 – Un piccolo passo per laica, un grande balzo per la: il, sviluppato dalla startup toscana Next Generationics, sta cambiando il modo in cui vengono ispezionati i treni. Grazie all’intelligenza artificiale e allaica avanzata,permette di monitorare il sottocassa dei convogli senza che gli operatori debbano fisicamente entrare nelle fosse di ispezione, riducendo i rischi per la sicurezza e ottimizzando le operazioni di. Il sistema, nato dalla collaborazione con Trenitalia e la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, utilizza sensori e algoritmi di visione artificiale per individuare guasti e anomalie in tempo reale. Ilnon solo registra e analizza i dati di ispezione, ma consente di evolversi verso un modello dipredittiva, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di fermo dei convogli.