Lortica.it - Arezzo e Arezzo Primavera: test positivo in vista della sfida con il Perugia

Allenamento proficuo per l’e la sua formazione, impegnate in unin preparazione alla partita di sabato sera contro il. Un match che ha offerto spunti interessanti e gol spettacolari, mettendo in evidenza alcuni dei protagonisti che potrebbero essere determinanti nella prossimadi campionato.La partita inizia con una grande occasione per la: il giovane centrocampista, autore di un’ottima prestazione, sfiora la traversa con un colpo dia su un cross ben calibrato del compagno. Il primo golgara porta la firma di Lazzarini, che con una percussione centrale trova la rete. Tavernelli raddoppia con una splendida conclusione dalla distanza, e poco dopo sigla anche la sua doppietta personale con un’altra staffilata imparabile. Ravasio arrotonda il punteggio trasformando un calcio di rigore, e chiude il primo tempo con una giocata di classe.