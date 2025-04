Unlimitednews.it - Arera approva le regole per il bonus bollette, ecco chi può usufruirne

MILANO (ITALPRESS) – L’Autorità hato il provvedimento che stabilisce il metodo di erogazione nelledell’elettricità del contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con ISEE fino a 25 mila euro.Si ricorda che il contributo straordinario previsto dal ‘dl’ (decretolegge n.19/2025) da ieri è già attivo per i percettori delsociale elettrico con un ISEE fino 9.530 euro e fino a 20 mila per le famiglie numerose. Il provvedimento diprevede che l’INPS – a decorrere dal mese di aprile 2025 e fino a gennaio 2026 – trasmetta al Sistema Informativo Integrato (SII, gestito da Acquirente Unico) una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari con attestazione ISEE 2025 compresa tra 9.530 e 25.000 euro.A decorrere da giugno 2025 il gestore del SII, sulla base indicazioni ricevute da INPS, individuerà gli intestatari delle forniture elettriche che avranno diritto al contributo di 200 euro e notificherà l’informazione agli operatori, i quali dovranno erogare lo sconto nell’arco di tre mesi, dandone la dovuta evidenza in bolletta.