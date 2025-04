Ilpescara.it - Apre il cantiere per il raddoppio della ferrovia tra Interporto d'Abruzzo Manoppello e Scafa

Leggi su Ilpescara.it

È prevista per martedì 8 aprile, alle ore 11 in via Sagittario a Chieti lungo la strada statale 5 verso Popoli-Brecciarola l'inaugurazione ufficiale delper ilriod’nell’ambito del potenziamentolinea Roma - Pescara.