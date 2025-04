Ravennatoday.it - Approvata all'unanimità la riqualificazione del parco tra via Lercaro e via Fermi

Leggi su Ravennatoday.it

Via libera all'dal Consiglio comunale alla proposta didelverde tra viae via. L'approvazione è arrivata nella seduta di martedì che ha accolto l'istanza presentata il 4 marzo scorso dal capogruppo della Lista per Ravenna Alvaro Ancisi. Proposta poi.