Lanazione.it - Aoup ospita due eventi per la Giornata nazionale delle persone con lesione del midollo

Pisa, 2 aprile 2025 - Lacondelspinale, venerdì 4 aprile, sarà celebrata a Pisa con due. Dalle 10.30 alle 12, il personale e i pazienti dell’unità operativa Mielolesi dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, assieme a una ventina di altre unità spinali e centri specializzati italiani, saranno in collegamento streaming con Palazzo Chigi, a Roma, dove i rappresentantiassociazioni incontreranno Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, e Orazio Schillaci, ministro della Salute. L’iniziativa è promossa dalla FederazioneAssociazioni italianeconalspinale (Faip), in collaborazione con Sims (Società italianaspinale), Simfer (Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa), il Comitato italiano paraolimpico e il sostegno della Fondazione Serena-Olivi.